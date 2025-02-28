Barzani, Erbil Forumu’nda: IKBY barışa desteğe hazır

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de Ortadoğu’dan birçok siyasetçi ve uzmanın katılımıyla bölgesel meselelerin masaya yatırıldığı 3. Erbil Forumu başladı.

Bu yıl 26-28 Şubat tarihleri arasında "Ortadoğu'nun Geleceğinde Belirsizlikler" başlığı altında düzenlen forumda, Suriye, Türkiye, Irak ve bölgenin mevcut durumu ve geleceği ile Kürt meselesinin çözüm yollar tartışıldı. Türkiye’den AKP, CHP, DEM ve DEVA Partisi temsilcileri de forumda yer aldı.

Türkiye’de Kürt meselesine dair devam eden sürece dair değerlendirmelerde bulunan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın dün yaptığı “silah bırakma” çağrısının ardından PKK’nin kongresini toplayacağını ve kararlar alacağını dile getirdi.

“IKBY Barış sürecine destek vermeye hazır” diyen Barzani, “Öcalan’ın çağrısı, bu sorunun doğru bir şekilde nasıl çözülebileceğine dair bir yol haritası olacak. Bu sürecin kısa sürede sonuçlanmasını beklemek gerçekçi değil, ancak çağrı açıktır; barış çağrısıdır” ifadelerini kullandı.