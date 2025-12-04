Barzani: Güvence olmadan SDG silahsızlandıralamaz, 10 Mart Mutabakatı uygulanmalı

Suriye’de Esad sonrası geçiş dönemi ve bölgedeki Kürtlerin yeni dizayn edilmekte olan Suriye'ye nasıl entegre olacaklarına ilişkin tartışmalar sürerken Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani Spectator'a Suriye'deki sürece ve sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Barzani; ABD, Türkiye ve Ahmed Şaraa yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) silahsızlandırma ve ulusal orduya bireysel olarak dahil etme yaklaşımına tepki gösterdi.

10 MART ANLAŞMASI VE GÜVENCE

Neçirvan Barzani, Kuzeydoğu Suriye’deki Kürtlerin, Arap seküler güçlerin ve diğer azınlıkların güvenliği için 10 Mart mutabakatının işletilmesi gerektiğini söyledi.

Barzani, SDG’nin IŞİD’e karşı yürüttüğü mücadeleye dikkat çekerek, “Bu askerler olağanüstü fedakârlıklar yaptı. Silahlarını bırakıp herhangi bir güvence olmadan sisteme birey olarak katılamazlar” dedi.

SDG’nin 11 binin üzerinde kayıp verdiğini, Al Hol Kampı ve on binlerce IŞİD mensubunun tutulduğu cezaevlerinin güvenliğinden sorumlu olduğunu hatırlattı.

ADEMİMERKEZİYETÇİLİK VURGUSU

Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin önceliğinin, SDG’nin Suriye Ulusal Ordusu’na entegrasyonunu öngören 10 Mart mutabakatının uygulanması olduğunu belirten Barzani, bu mekanizmanın Kürtlerin, seküler Arapların ve Hristiyan toplulukların güvenlik ve siyasi temsilini korumak için kritik olduğunu ifade etti.

Yeni Suriye yönetiminin başına geçen Ahmed Şaraa’nın, ilk kabinesinde radikal İslamcı unsurlara yer vermesinin kaygı yarattığını belirten Barzani, merkeziyetçi bir yaklaşımın yeni çatışmaları tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Barzani, "İktidarın ademi merkeziyetçiliği Suriye için elzemdir" dedi; "Hristiyanlar, Dürziler, Ezidiler, Alevi Kürtler, Laik Sünni Araplar ve diğer tüm ortaklar yeni Suriye'de tam olarak temsil edilmelidir" ifadelerini kullandı.

ABD DESTEĞİ ŞART

Barzani, ABD’nin sürece aktif destek vermesinin ve yönlendirici bir rol üstlenmesinin kritik olduğuna işaret etti. Bölgedeki son saldırıların yarattığı kırılganlığa dikkat çeken Barzani, özellikle Aleviler ve Suriye’nin güneybatısındaki Dürziler gibi azınlık topluluklarının güvenlik risklerinin arttığını belirterek, bu koşullar altında uluslararası desteğin Suriye’de yeni bir yapının inşasında belirleyici olabileceğini ifade etti.

ABD’nin de son dönemde SDG’nin tamamen silahsızlandırılması yerine entegrasyon için güvence içeren bir model üzerinde durduğunu belirten Barzani, Suriye’nin geleceğinin ancak kapsayıcı bir yapıyla inşa edilebileceğini vurguladı.