Barzani: IKBY modeli Suriye'ye kopyalanamaz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında, IKBY'deki modelin aynısını Suriye’ye kopyalamanın mümkün olmayacağını söyledi.

Katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nda yerel medyaya Suriye’deki durumu değerlendiren Barzani, Şam yönetimi ile SDG arasındaki diyalogu desteklediklerini belirterek, Suriye’deki krizin çözümünde Türkiye’nin rolünün "yapıcı" olduğunu söyledi.

Barzani, "Şunu söyleyebilirim ki Türkiye’nin rolü çok olumluydu ve Türkiye’nin yardımı ve desteği olmasaydı bugün yapılan birçok şey gerçekleştirilemezdi" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA HER İKİ TARAF İÇİN DE İYİ"

Barzani, Şam yönetimi ve YPG arasında varılan anlaşmayı işaret ederek, "Şam’a sorarsanız, Kürtlere çok şey verdiklerini düşünebilirler. Kürtlere sorarsanız, çok az şey aldıklarını düşünebilirler. Ancak şahsi fikrime göre, yapılanlar her iki taraf için de iyi olabilecek şeylerdir" değerlendirmesinde bulundu.

IKBY olarak, Suriye’deki tüm bileşenlerin birleşik bir Suriye çerçevesinde iyi bir neticeye ulaşmasını desteklediklerini kaydeden Barzani, "Önemsediğimiz nokta, Rojava (Kuzey ve kuzeydoğu Suriye) ve Suriye’deki diğer bileşenlerle ilgili ne yapılıyorsa bunların bir şekilde Suriye anayasasında yer almasıdır" dedi.

Barzani, IKBY modelinin Suriye’de de uygulanmasına yönelik görüşlere işaret ederek, "Bu konuda gerçekçi olmalıyız. Irak Kürdistanı’nda (IKBY) sahip olduğumuz modelin aynısını Suriye’ye kopyalayabileceğimizi düşünürsek, bu mümkün olmaz değerlendirmesinde bulundu.