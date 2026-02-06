Barzani ile Mazlum Abdi Erbil'de görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Eski Başbakanı ve KDP lideri Mesud Barzani, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi başkanlığındaki heyet ile görüştü.

Abdi başkanlığındaki Rojava heyetinde Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Ofisi Eş Başkanı İlham Ahmed ile YPJ komutanı Rohilat Efrin de yer aldı.

Görüşmede Barzani, “hem Şam'a hem de SDG'ye, aralarındaki anlaşmaya bağlı kalmaları ve Kürt halkının haklarının anayasal güvence altına alınması için koordinasyon içinde olmaları” çağrısı yaptı.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşme bugün (6 Şubat Cuma) Erbil-Pirmam'da gerçekleşti.

Toplantıda, “Rojava'daki durum, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki anlaşmanın uygulanması ve Suriye'deki son gelişmelerin" ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, “Başkan Barzani'nin her iki tarafın da anlaşma maddelerinin uygulanmasına bağlı kalması gerektiğini talep ettiği” ifadeleri yer aldı.