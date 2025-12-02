Barzani'nin ofisinden Bahçeli'ye yanıt: Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini sanıyorduk

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani’nin Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen Melayê Cizîrî Sempozyumu'na katılması ve ziyaret sırasında uzun namlulu korumaların görev yapması üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelen tepkiye Barzani’nin ofisi yanıt verdi.

Barzani’nin Ofis Sözcüsü tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli’nin söylemleri "şovenist zihniyetin ürünü" olarak nitelendirildi.

"TEDBİRLER ANKARA İLE ERBİL ARASINDAKİ MUTABAKATLA ALINDI"

Rudaw'ın aktardığına göre; ziyaret sırasındaki güvenlik tedbirlerinin Ankara ile Erbil arasındaki mutabakata dayandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef Devlet Bahçeli, Başkan Barzani’nin Cizre ziyareti ve Melayê Cizîrî Sempozyumu'na katılımı hakkında yine şovenist bir akılla konuşmuş; her türlü örf ve adetten uzak, hiç kimseye hizmet etmeyen açıklamalarda bulunmuştur.

Bahçeli’nin bu sözleri sarf ettiği sırada, Başkan Barzani’nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye’nin ilgili kurumları arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştır."

"TÜRK YETKİLİLER DE ASKERLERİYLE GELİYOR"

Açıklamada, Türk yetkililerin IKBY ziyaretlerine de atıfta bulunularak, "Kaldı ki, Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etse, Türkiye’nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır" denildi.

"ALLAH HİDAYET VERDİ SANDIK AMA..."

Barzani’nin ziyaretinin, sürece katkı sunma amacı taşıdığı belirtilen açıklama "Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" ifadeleriyle sonlandırıldı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesine verdiği röportajda, Barzani’nin Şırnak ziyaretini ve sempozyuma katılımını eleştirmişti.

Bahçeli, Barzani'nin korumalarının silahlarıyla görüntülenmesine tepki göstererek şöyle demişti: "Barzani’nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır. Buna rağmen Sempozyumun önüne çıkartılan ve adeta şova dönüştürülen mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar, bunun yanında vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır."