Barzani'nin silahlı korumalarıyla ilgili iki müfettiş görevlendirildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani’nin Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen Melayê Cizîrî Sempozyumu'nda uzun namlulu ve üniformalı korumalarla katılmasının yankıları sürerken iktidar kanadından konuyla ilgili açıklama geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepki gösterdiği, ancak Barzani'nin ofisinin "Barzani’nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye’nin ilgili kurumları arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştır" dediği görüntülerle ilgili konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, soruşturma başlatıldığını bildirdi.

HaberTürk'te Mehmet Akif Ersoy'a konuşan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bahsettiğiniz görüntü tabii ki nahoş ve olumsuz yorumlara zemin teşkil etti. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı bir soruşturma yürütüyor. Sonuç olarak Sayın Barzani'nin aktif görevi yok. Tabii ki güvenliğini sağlanması gerekir, Türkiye Cumhuriyeti bu kudrete sahiptir."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yayımladı ve inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili 'koruma görüntülerinin' kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Barzani, Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen Melayê Cizîrî Sempozyumu'na yanında üniformalı ve uzun namlulu silahlar olan korumalarla gelmişti. Söz konusu görüntü eleştirilere neden olurken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de şu sözlerle tepki göstermişti:

"Barzani’nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır. Buna rağmen Sempozyumun önüne çıkartılan ve adeta şova dönüştürülen mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar, bunun yanında vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır."

Bunun ardından Barzani'nin Ofisi'nden açıklama yapıldı ve "Bahçeli’nin bu sözleri sarf ettiği sırada, Başkan Barzani’nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye’nin ilgili kurumları arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştır" denildi.