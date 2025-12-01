Barzani'nin uzun namlulu korumalarına dair Saray'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani’nin Şırnak’ın Cizre ilçesine ziyaretine dair açıklamalarda bulundu.

Barzani’nin cumartesi günü (29 Kasım) ilçedeki Melayê Cizîrî Sempozyumu’nda korumalarının askerî üniforma ve uzun namlulu silahlarla çekilmiş görüntülerine değinen Saral, "Biz hoş geldin demeyi biliriz; ama devletimizin çizgisini, protokolünü ve vakarını kimseye çiğnetmeyiz" diye konuştu.

Oktay Saral / Fotoğraf: AA

Saral, "Bu tablo yalnızca teamüllere değil, devletimizin köklü itibarına da gölge düşürür" diye konuştu.

"YALNIZCA TEAMÜLLERE DEĞİL, DEVLETİMİZİN İTİBARINA DA GÖLGE DÜŞÜRÜR"

Saral'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Şırnak’ta Mesud Barzani’nin misafir edilmesi, kuşkusuz misafirperver milletimizin asaletidir. Biz hoş geldin demeyi biliriz; ama devletimizin çizgisini, protokolünü ve vakarını kimseye çiğnetmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin protokol kuralları dün başka, bugün başka değildir. Barzani bugün ne Kuzey Irak yönetiminde ne de Irak Merkezi Hükümeti’nde herhangi bir resmî göreve sahiptir.

Bu nedenle gösterilecek muamele de en fazla eski bir devlet adamına gösterilecek seviyede olur; fazlası devlet ciddiyetini zedeler. Ancak görüyoruz ki, Türk topraklarında yabancı kişilerin askeri üniforma ve uzun namlulu silahlarla dolaştığı görüntüler ortaya çıkmıştır.

Bu tablo yalnızca teamüllere değil, devletimizin köklü itibarına da gölge düşürür. Türkiye Cumhuriyeti, misafirini ister Şırnak’ta olsun, ister Bağdat’ta, ister Erbil’de… Her yerde koruyacak güçte ve kudrettedir. Biz kendi vatanımızda güvenliği başka ellere bırakacak bir devlet değiliz!"