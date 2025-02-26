Barzani: Önemli olan Öcalan'ın çağrısına PKK'nin nasıl karşılık vereceği

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Rûdaw Araştırma Merkezi tarafından bu yıl "Ortadoğu'nun Geleceğinde Belirsizlikler" temasıyla düzenlenen 3’üncü Erbil Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklama yapması beklenen yeni sürece dair değerlendirmelerde bulunan Barzani, "Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmiyoruz" dedi ve sorunun çözümüne yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti.

Barzani, sorunun askeri yollarla çözülemeyeceğini belirterek, "Sayın Öcalan’ın çağrısı, bu sorunun doğru bir şekilde nasıl çözülebileceğine dair bir yol haritası olacak. Bu sürecin kısa sürede sonuçlanmasını beklemek gerçekçi değil, ancak çağrı açıktır; barış çağrısıdır. PKK ve tüm tarafların Sayın Öcalan’ın çağrısına olumlu yanıt vermesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

İMRALI HEYETİ'NİN ZİYARETLERİ

DEM Parti İmralı Heyeti'nin bölgeyi ziyaret ettiğini anımsatan Barzani, "Heyet, sayın Öcalan’ın barış mesajını iletmek istediğini ve çağrısının PKK’ye silah bırakmaları ve siyasi bir sürece katılmaları yönünde olacağını söyledi. Biz de Kürdistan Bölgesi olarak bu süreci desteklemeye hazır olduğumuzu belirttik" diye konuştu.

BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Barzani, "Kendisine sürecin selameti açısından da sağlık diliyoruz" dedi.

"KONGRE TOPLANACAK"

Barzani, ayrıca "Öcalan’ın mesajından sonra PKK bir kongre toplayacak" ifadelerini kullandı.

PKK'nin silah bırakma sürecine nasıl yaklaşacağı konusunda detayların henüz netleşmediğini ifade eden Barzani, "Önemli olan PKK’nin bu çağrıya nasıl karşılık vereceğidir. Eğer olumlu bir yanıt verirlerse, sonraki adımlar tartışılabilir. Şu an ilk adımı bekliyoruz" diye konuştu.

SİLAHLAR NEREYE BIRAKILACAK?

"DEM heyeti ile silahların nereye bırakılacağı gibi konuları konuştunuz mu?" sorusuna Barzani, "Evet ama açıklayamam. PKK kabul ettikten sonra gerisi detaylardır. Bunlar o derece de açık değil" cevabını verdi.

ÖCALAN SİYASETE MÜDAHİL OLACAK MI?

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın siyasete tekrar müdahil olup olamayacağına dair soruya ise Barzani, “Bence bir süreç içerisinde, evet. Türkiye’de Irak’taki modelin aynısının olması mümkün değil, ancak süreç ağır ve yavaş ilerliyor. Sabır, strateji ve süreklilik gerekiyor” yanıtını verdi.

Barzani, sürecin uzun vadeli olacağını belirterek, “Bu sorun bir günde ortaya çıkmadı ve bir günde de çözülemez. Ancak atılan adımlar Türkiye’nin, Kürtlerin ve tüm tarafların yararına olacaktır” dedi.

Kaynak: Rudaw, Medyascope, Serbestiyet