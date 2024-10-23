Barzani: "Terörizme karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz"
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik saldırıyı kınadı.
Kaynak: AA
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik saldırıyı kınadı.
Barzani, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu açıklamada buşundu:
"Ankara'da gerçekleşen terör saldırısını kınıyorum. Düşüncelerim ve dualarım kurbanların aileleriyle birlikte ve yaralılara acil şifalar diliyorum."
IKBY Başkanı Barzani, "Terörizme karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.