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Barzani: "Terörizme karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz"

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik saldırıyı kınadı.

Dünya
  • 23.10.2024 21:58
  • Giriş: 23.10.2024 21:58
  • Güncelleme: 23.10.2024 22:02
Kaynak: AA
Barzani: "Terörizme karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz"
FOTOĞRAF: AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik saldırıyı kınadı.

Barzani, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu açıklamada buşundu:

"Ankara'da gerçekleşen terör saldırısını kınıyorum. Düşüncelerim ve dualarım kurbanların aileleriyle birlikte ve yaralılara acil şifalar diliyorum."

IKBY Başkanı Barzani, "Terörizme karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

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