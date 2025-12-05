Barzani ton düşürdü: "Açıklama maksadını aştı"

Cizre ziyaretinde yanında bulunan “bordo bereli” ve “uzun namlulu” korumalar nedeniyle tartışma yaratan Mesud Barzani cephesinden açıklama geldi.

Barzani’nin ofisi, ziyarete yönelik “maksadını aşan yorumların” endişe yarattığını belirterek Türkiye–Kürdistan Bölgesi ilişkilerinde “müstesna bir dönem” yaşandığını vurguladı.

Açıklamada barış sürecine destek verilerek “Herkesin kaygıları gidermeye ve bölge istikrarını korumaya odaklanması” çağrısı yapıldı.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan Şırnak'ın Cizre ilçesine yaptığı ziyaretine eşlik eden "bordo bereli" ve "uzun namlulu" korumaları tartışma konusu olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani cephesinden yapılan açıklama şöyle:

"Bu tarihi ziyaretin ardından ne yazık ki farklı, istenmeyen ve maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler gündeme gelmiş, bu durum endişelere yol açmıştır. Önemli olan husus, Türkiye Cumhuriyeti ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerde yakalanan bu müstesna dönemdir.

"Barış süreci de önemli ve hassas bir sorunun çözümü için atılmış doğru bir adımdır; Türkiye hükümetini, iktidar partilerini ve Türkiye ile bölgede barış ve istikrarın geliştirilmesinde etkili rol oynayan herkesin gayretini takdir ediyoruz.

Hepimizin dayanışma içinde kaygıları gidermeye çalışmasını; ilişkileri güçlendirmeye, barışı sağlamaya, ortak çıkarlarımızı ve bölge istikrarını korumaya odaklanmasını gerekli görüyoruz."