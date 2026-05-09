Barzani Türkiye'ye geliyor: Erdoğan ve Fidan ile görüşecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani bugün Türkiye’ye gelecek.

Barzani’nin İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve bazı üst düzey yetkililerle bir araya geleceği kaydedildi.

IKBY hükümetinin açıklamasına göre, görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, Irak ve bölgedeki son gelişmeler ile genel durum ele alınacak.