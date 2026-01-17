Barzani ve Barrack görüşmesi sona erdi

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi eski Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın görüşmesi sona erdi.

Rudaw'ın haberine göre, Barzani'nin iletişim ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye'deki durum ve sahadaki son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Mesud Barzani’nin iletişim ofisinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Kürdistan Bölgesi Başbakanı Sayın Mesrur Barzani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Tom Barrack, Başkan Trump'ın selam ve saygılarını Başkan Barzani'ye iletti

Ayrıca, barış süreci ve Suriye'deki son olayların yatıştırılmasında Başkan Barzani'nin oynadığı rolden ötürü takdirlerini dile getirdi

Görüşmede Suriye'deki durum ve sahadaki son gelişmeler ele alınarak, sorunların çözümü için diyalog, karşılıklı anlayış ve barışçıl yöntemlerin esas alınması gerektiği vurgulandı

Görüşmenin bir diğer bölümünde Başkan Barzani, sorunların çözümü adına Suriye'deki taraflara yardım etmedeki rolünden dolayı Amerika'ya teşekkür etti ve Suriye'nin geleceğinde Kürt halkının haklarının garanti altına alınması gerektiğini vurguladı"