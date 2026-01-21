Barzani ve Colani telefonda görüştü

Suriye'de HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Şam yönetiminin atanmış cumhurbaşkanı Colani (Ahmed Şara) ile Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani telefonda görüştü.

İki isim, Suriye'deki son durumu görüştü.

Mesud Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşme 20 Ocak Salı akşamı gerçekleştirildi. Açıklamada, Başkan Barzani’nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonla görüştüğü belirtildi.

"KÜRT HALKININ ONURU KORUNMALI"

Açıklamada, Barzani’nin "Kürt halkının hakları ile onurunun korunmasının gerekli olduğunu" vurguladığı kaydedildi. Açıklamaya göre Colani, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile bir anlaşmaya varıldığını söyledi.

"KÜRTLERİN TÜM HAKLARI KORUNACAK"

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmede, "bölgedeki son gelişmeler ile istikrar ve güvenliği güçlendirmenin yollarının" ele alındığı belirtildi. Açıklamada “Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ulusal, siyasi ve medeni haklar da dahil olmak üzere Kürtlerin tüm haklarının korunacağını teyit etti" ifadelerine yer verildi.