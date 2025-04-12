Barzani ve Lavrov Antalya'da görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi.

IKBY Başkanı Barzani, X sosyal medya hesabından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile 4. Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Antalya’da Lavrov ile görüşmenin "iyi bir fırsat" olduğunu belirten Barzani, görüşmede bölgesel gelişmeler ile IKBY, Irak ve Rusya arasındaki işbirliğini ele aldıklarını kaydetti.