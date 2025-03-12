Barzani ve Mazlum Abdi, HTŞ-SDG anlaşmasını görüştü

KDP lideri Mesud Barzani, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Komutanı Mazlum Abdi ile SDG ile HTŞ öncülüğündeki Suriye geçici hükümeti arasında imzalanan anlaşmayı görütü.

Rudaw'ın aktardığına göre telefon görüşmesinde ABD'nin Abdi’nin Şam ziyareti ve Suriye geçici hükümetiyle gerçekleştirdiği temasların ayrıntıları ele alındı.

Barzani Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre telefon görüşmesi, Mazlum Abdi’nin 10 Mart’ta Colani ile Şam’da imzaladığı sekiz maddelik anlaşmanın ardından gerçekleşti.

Anlaşma kapsamında, DSG’nin Suriye geçici hükümetine entegre edilmesi öngörülüyor.

BARZANİ’DEN 'KÜRT BİRLİĞİ' VURGUSU

Açıklamada, Mazlum Abdi’nin Şam ziyaretinin sonuçlarını Mesud Barzani’ye aktardığı belirtildi. Görüşmede, Suriye’de barış ve istikrarın sağlanması için atılacak her adımın desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, Suriye’nin siyasi sürecinde Kürt tarafının ortak bir tutum sergilemesinin önemine dikkat çekildi.