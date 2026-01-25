Barzani ve Mazlum Abdi telefonda görüştü

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Barzani'nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Barzani ile Mazlum Abdi Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Rudaw'ın aktardığı görüşmede, Suriye ve Rojava’da yaşanan son askeri ve siyasi gelişmelerin değerlendirildiği ve sahadaki son duruma ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.