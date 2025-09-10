Barzani’den aşiretlere: Rojava’yı asla yalnız bırakmayacağız

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Suriyeli Arap aşiretlerini uyararak olası bir saldırı halinde Peşmerge güçleriyle Rojava'ya müdahale edebileceklerini söyledi.

Suriye'nin kuzey doğusundaki bölgeyi her koşulda savunacaklarını ifade eden Barzani, “Suriye'deki Arap aşiretlerine açıkça söyledim: Rojava'ya saldırırlarsa, tüm Peşmerge güçleri Kamışlı'ya giden yolu açacak ve ben de o Peşmergeler arasında olacağım... Doğru, bazı konularda fikir ayrılıklarımız olabilir, ama Rojava'yı asla yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

Suriye ve Rojava'daki artan şiddetten duyduğu endişeyi dile getiren Barzani, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Suriye Hükümeti arasında 10 Mart'ta varılan anlaşmayı desteklediğini yineledi. Bölgedeki en büyük korkusunun, dış bir elin Kürtler ve Araplar arasında bir çatışmayı tetiklemesi olduğunu vurgulayan Barzani, "Bunun olmaması için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Barzani, Paris’te France 24'e verdiği röportajda, Öcalan'ın serbest bırakılmasının barışın kalıcı hale gelmesinde önemli bir adım olacağını söyledi.