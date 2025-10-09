Barzani’den Suriye'nin kuzeyiyle ilgili PKK'ye çağrı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, PKK’nin Suriye'nin kuzeyinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Barzani, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin (MERİ) Erbil'de düzenlediği forumda IKBY-Türkiye ilişkileri ile PKK’nin silah bırakma sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

IKBY ile Türkiye ilişkilerini “oldukça dostane” şeklinde nitelendiren Barzani, "Hem siyasi hem ekonomik olarak çok farklı bir ilişkimiz var. Kürdistan Bölgesi, Türkiye ile bu ilişkiyi korumaya devam edecek" dedi.

"SÜREÇ YAVAŞ DA OLSA AĞIR DA OLSA SONLANDIRILACAK"

Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta "PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme" çağrısından sonraki sürece dair Barzani, şunları ifade etti:

“Türkiye'de başlayan ve adı her ne olursa olsun süreçle ilgili olarak da Türkiye Cumhurbaşkanı’nı gördüğümde Türkiye'nin bu konuda çok ciddi olduğunu hissettim. Türkiye çok ciddi. Süreç yavaş da olsa ağır da olsa Türkiye'de bu sürecin sonuçlanmasıyla ilgili ciddi bir kararlılık var."

Barzani süreçle ilgili sabırsız olunmaması gerektiğini belirterek "Bazı şeyler risk de olsa karşı tarafın yapması gerekiyor. Yıllardır devam eden bir sorunu bir günde ve gecede bitiremezsin. Bazen risk alman da gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"BU RİSKİ ALSINLAR"

PKK'ye seslenen Barzani "Sözüm şudur: Bu riski alsınlar. Çünkü bu daha iyidir. Süreç yavaş olsa da risk alınmalı" diye konuştu.

"Karşı tarafın ne yaptığına bakalım öyle adım atarız" yönteminin yanlış bir düşünce olduğunu söyleyen Barzani, "Şimdi öyle bir haldeyiz ki iki taraf da diğerinin adım atmasını bekliyor. Bu yöntemle bu sorun çözülmez. Şimdi atılması gereken bazı adımlar var. Sürecin netice vermesi için PKK'nın bu adımları atması gerekiyor. Detaylara girmek istemiyorum" dedi.

Barzani, sürecin işlemesi için yardımcı olma rolünü üstlendiklerini söyleyerek "Ankara ile de konuştuk, bu grupla (PKK) da konuştuk. Ne rol alabileceğimizi sorduk. Silah bırakma süreci başlayınca bizden destek istendi. Bizden istenen desteği verdik" ifadelerini kullandı.

Barzani, Suriye’deki gelişmelere ilişkin YPG'ye çağrıda bulunarak, "En kısa sürede Şam'a gidin. Yeni Suriye'nin bayrağını dalgalandırın. Kendinizi siyasi sürecin sahibi görün. Şam'da ofis açın. Kendinizi ev sahibi görün. Suriye siyasi sürecinin içinde aktif rolünüz olsun" dedi.

"PKK, ROJAVADAKİLERİN YAKASINI BIRAKMALIDIR"

Barzani, “Rojavadan (Suriye’nin kuzey ve kuzeydoğusundaki Kürtler) talebimiz nedir? Biz şunu söylüyoruz: Kendi işinizi kendiniz yürütebilirsiniz. PKK günlük işlerinize müdahale edemez. En büyük problemleri bu" dedi.

Barzani konuşmasını şöyle tamamladı: "PKK, Rojavadakilerin yakasını bırakmalıdır. PKK onların yakasını bırakmadığı sürece onlar netice alamaz. PKK onları tamamen rahat bırakmalıdır ve hiçbir şekilde iç işlerine karışmamalıdır. PKK Suriye'nin kuzeyinden, Rojavadan vazgeçmelidir."