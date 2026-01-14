Barzani’ye yakınlığıyla bilinen kanal, kayda aldığı Colani röportajını yayınlamaktan vazgeçti

Erbil merkezli Arapça yayın yapan Şems TV, HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin geçici cumhurbaşkanı olarak atanan Colani (Ahmed Şara) ile yaptığı röportajı yayınlamaktan vazgeçti.

Barzani'ye yakın kanal, mülakatı “teknik nedenlerle” yayınlamama kararı aldı.

Kanal yönetimi, Colani'nin Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yönelik sert sözleri nedeniyle mülakatın bu aşamada yayınlanmasının uygun olmadığını ifade etti.

Medyascope'un haberine göre Şems TV Genel Müdürü Elie Nakouzi, röportajın yayına verilmemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Şara’nın söyleminin süreci yatıştırmak yerine daha da sertleştirdiğini söyledi. Nakouzi, Şara’nın röportajda sükûnet çağrısı yapmak yerine, Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) hedef alan ifadeler kullandığını ifade etti.

“BU DİLDE YAYINA GİDEMEYİZ”

Nakouzi, Şems TV’nin bu aşamada böyle bir içeriği ekrana taşımayacağını belirterek, kararın editoryal ve siyasi hassasiyetler çerçevesinde alındığını ifade etti.

Kanal yönetimine göre, özellikle Irak’ın kuzeyindeki kırılgan dengeler dikkate alındığında, röportajın bu haliyle yayınlanması gerilimi artırma riski taşıyordu.

Röportajın iptaline ilişkin kulis bilgilerine göre, karar son anda alındı ve gerekçe olarak Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi hassasiyetler gösterildi. Şems TV yönetimi, Şara’nın platformu SDG’ye yönelik sert eleştiriler için kullanmak istediği kanaatine vardıklarını aktardı.