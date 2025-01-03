Baş ve Sabri Uzun’a ‘hakaret’ soruşturması

Haber Merkezi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ve Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. İfade veren Baş hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilirken, Uzun gözaltına alındı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, 22 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Hüseyin Baş, dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek hakkındaki soruşturma kapsamında Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Hüseyin Baş, her pazartesi imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolleri şartıyla serbest bırakıldı.