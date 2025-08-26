Başak Karahan'dan Enes Batur’a 5 kuruşluk dava: “7 yıl psikolojik şiddet gördüm”

Dijital içerik üreticisi Başak Karahan, eski sevgilisi ve YouTuber Enes Batur hakkında suç duyurusunda bulundu.

Karahan, Batur’un kendisini hedef alan paylaşımları nedeniyle 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtığını açıkladı.

Avukatı, söz konusu paylaşımların “psikolojik şiddet ve sistematik taciz” niteliğinde olduğunu belirtti.

Karahan, sosyal medyada yayınladığı videoda, 7 yıldır maruz bırakıldığı psikolojik şiddete ve özellikle son dönemde yaşanan tehdit ve zedeleyici söylemlere vurgu yaptı.

Karahan, açıklamasında şunları söyledi:

"7 yıldır maruz kaldığım psikolojik şiddete artık sizler de az çok şahitsiniz. Özellikle son zamanlardaki tehdit ve zedeleyici söylemler sebebiyle karşı tarafa 5 kuruşluk tazminat davası açmaya karar verdim. Aynı zamanda koruma kararı sürecini de bugün itibariyle başlattık. Ben bu adımı sadece kendim için değil, ülkemizde fiziksel ve psikolojik şiddet gören her kadın için atıyorum. Dilerim ki hiçbir kadın böyle bir şiddetle yüzleşmek zorunda kalmaz. Ve bunun için mücadele eden herkese sevgiler saygılar."

Enes Batur ise geçtiğimiz günlerde Karahan’ın düğün hazırlıklarını sosyal medyada paylaşması üzerine eski sevgilisine yönelik paylaşımlar yapmıştı. Batur’un, Karahan’la birlikte oldukları bir fotoğrafı profiline koyması ve YouTube kanalının adını “Enes Batur karım da karım” olarak değiştirmesi, sosyal medya kullanıcılarından tepki almıştı.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Başak Karahan'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada ise, Batur’un söz konusu paylaşımları için şu ifadeler kullanıldı:

“Yapılan paylaşımlar, kadına yönelik psikolojik şiddet ve sistematik taciz boyutları da taşımaktadır.”