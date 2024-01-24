Başakşehir 9 kişi kaldı, Fenerbahçe 90+4’teki tek golle kazandı

Süper Lig'in 22. haftasındaki Fenerbahçe, deplasmanda 90+4’te penaltı golüyle RAMS Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda hakem Abdulkadir Bitigen’in yönettiği karşılaşmayı, Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti.

Maçı 9 kişi tamamlayan Başakşehir'de Joao Figueiredo ve Philip Kenny ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.





Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 57'ye yükseltti. Ligde 8 maç sonra kaybeden Rams Başakşehir ise 27 puanda kaldı.



Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir de deplasmanda Konyaspor ile 3 puan mücadelesine çıkacak.