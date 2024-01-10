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Başakşehir, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 10.01.2024 14:38
  • Giriş: 10.01.2024 14:38
  • Güncelleme: 10.01.2024 14:39
Kaynak: AA
Başakşehir, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı.

Rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

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