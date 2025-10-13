Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Başakşehir, altyapı oyuncularından Güven Atalay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı

Ajans Haberleri
  • 13.10.2025 17:19
  • Giriş: 13.10.2025 17:19
  • Güncelleme: 13.10.2025 17:19
Kaynak: AA
Başakşehir, altyapı oyuncularından Güven Atalay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - RAMS Başakşehir, kulübün altyapısında forma giyen 16 yaşındaki kanat oyuncusu Güven Atalay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapı oyuncularımızdan Güven Atalay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin kulübümüz ve oyuncumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Güven'e başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

BirGün'e Abone Ol