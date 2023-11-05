Başakşehir-Ankaragücü maçının ilk yarısında 4 gol
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’in 11. hafta maçında RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.
2. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Ali Sowe, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-1
14. dakikada Berkay Özcan’ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Piatek’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
20. dakikada Sowe’un pasında ceza yayında topla buluşan Pedrinho’nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
27. dakikada sol taraftan yapılan ortaya ceza sahası içi sağ çaprazından Dubois’nın şutunda top savunmadan döndü. Dönen topa Piatek’in altıpas içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
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