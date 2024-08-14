Başakşehir, Avrupa kupalarında 54. maçına çıkacak
UEFA Konferans Ligi'nde yarın Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibini konuk edecek turuncu-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 53 karşılaşmada 20 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.
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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 54. karşılaşmasını oynayacak.
Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 53 maçta 20 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 78 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı.