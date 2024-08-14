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Başakşehir, Avrupa kupalarında 54. maçına çıkacak

UEFA Konferans Ligi'nde yarın Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibini konuk edecek turuncu-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 53 karşılaşmada 20 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

Ajans Haberleri
  • 14.08.2024 11:53
  • Giriş: 14.08.2024 11:53
  • Güncelleme: 14.08.2024 11:53
Kaynak: AA
Başakşehir, Avrupa kupalarında 54. maçına çıkacak

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 54. karşılaşmasını oynayacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 53 maçta 20 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 78 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı.

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