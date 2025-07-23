Başakşehir, Avrupa kupalarında 63. maçına çıkacak
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Cherno More'ye konuk olacak turuncu-lacivertli futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 62 müsabakada 23 galibiyet, 16 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı
RAZGRAD (AA) - EMRE DOĞAN - UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Bulgaristan ekibi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak Başakşehir, Avrupa'da 63. maçına çıkacak.
Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 62 maçta 23 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.
Bu müsabakalarda 91 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 88 gole engel olamadı.
- Avrupa kupalarında Başakşehir
Turuncu-lacivertli ekibin UEFA organizasyonlarında sergilediği performans şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|12
|2
|2
|8
|15
|28
|UEFA Avrupa Ligi
|24
|7
|6
|11
|24
|35
|UEFA Konferans Ligi
|26
|14
|8
|4
|52
|25
|TOPLAM
|62
|23
|16
|23
|91
|88
- Avrupa'da iki kez son 16 turuna yükseldi
Tarihinde 9. kez Avrupa'da sahne alacak Başakşehir, 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.
Turuncu-lacivertli takım, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etti.
- Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında 13. maç
Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 13. müsabakasına çıkacak.
Turuncu-lacivertliler, Atan ile geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 24 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 13 gol gördü.
- Avrupa kupalarındaki "İlk"leri ve "En"leri şöyle:
Başakşehir'in Avrupa kupalarında "İlk"leri şöyle:
İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)
İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)
İlk galibiyet: Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)
En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)
En farklı mağlubiyet: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)
En çok maça çıkan: Edin Visca (22)
En çok gol atan: Edin Visca (11)