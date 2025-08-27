Başakşehir, Avrupa kupalarında 68. kez sahne alacak
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Universitatea Craiova'ya konuk olacak turuncu-lacivertli futbol takımı, Avrupa kupalarında 68. maçına çıkacak - İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 26 galibiyet, 17 beraberlik, 24 mağlubiyet yaşadı
KRAYOVA (AA) - CAN ÖCAL - UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya konuk olacak İstanbul Başakşehir, Avrupa'da 68. maçına çıkacak.
Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 67 müsabakada 26 galibiyet, 17 beraberlik, 24 mağlubiyet yaşadı.
Bu müsabakalarda 101 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 92 gole engel olamadı.
- Avrupa kupalarında Başakşehir
Turuncu-lacivertli ekibin UEFA organizasyonlarında sergilediği performans şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|12
|2
|2
|8
|15
|28
|UEFA Avrupa Ligi
|24
|7
|6
|11
|24
|35
|UEFA Konferans Ligi
|31
|17
|9
|5
|62
|29
|TOPLAM
|67
|26
|17
|24
|101
|92
- Avrupa'da iki kez son 16 turuna yükseldi
İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.
Turuncu-lacivertli takım, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.
Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018, 2019-2020 ve 2020-2021'de boy gösterdi. 2017-2018 ve 2019-2020'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-2021'de ise Süper Lig şampiyonu olarak doğrudan grup aşamasında yer aldı.
İstanbul Başakşehir, 2022-2023, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında grup aşamasında yer aldı.
Turuncu-lacivertli ekip, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
- Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında 18. maç
Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 18. müsabakasına çıkacak.
Turuncu-lacivertliler, Atan ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 17 maçın 9'unu kazandı, 5'inde berabere kaldı, 3'ünden yenilgiyle ayrıldı.
Söz konusu müsabakalarda 34 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 17 gol gördü.
- Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki "İlk"leri ve "En"leri şöyle:
İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)
İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)
İlk galibiyet: Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)
En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)
En farklı mağlubiyetler: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)
En çok maça çıkan: Deniz Türüç (36)
En çok gol atan: Edin Visca (14)