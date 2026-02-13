Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? (MUHTEMEL 11'LER)

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Başakşehir – Beşiktaş mücadelesi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Puan tablosunun üst sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde taraftarlar özellikle Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta ve Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda sorularının yanıtını araştırıyor.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak karşılaşma 15 Şubat 2026 Pazar günü saat 20:00’de İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

Maç bilgileri

Maç Tarih Saat Stadyum Başakşehir - Beşiktaş 15 Şubat 2026 20:00 Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

MAÇIN HAKEM KADROSU

Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Yardımcı hakemler Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar olurken, dördüncü hakem olarak Muhammet Ali Metoğlu görev yapacak.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir muhtemel 11

M.Şengezer, Ö.Şahiner, L.Duarte, J.Opoku, C.Operi, O.Kemen, U.Güneş, A.Fayzullaev, E.Shomurodov, A.Harit, D.Selke

Beşiktaş muhtemel 11

E.Destanoğlu, G.Sazdağı, E.Agbadou, E.Topçu, R.Yılmaz, W.Ndidi, V.Cerny, O.Kökçü, J.Olaitan Ishola, C.Ünder, O.Hyeon-gyu

PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M A:Y P 1 Galatasaray 21 16 4 1 50:14 52 2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48:18 49 3 Trabzonspor 21 13 6 2 41:23 45 4 Göztepe 21 11 7 3 27:12 40 5 Beşiktaş 21 10 7 4 37:27 37 6 Başakşehir 21 9 6 6 36:22 33

EKSİK OYUNCULAR

Başakşehir

Festy Ebosele (şüpheli), Miguel Crespo (şüpheli)

Beşiktaş

Devis Vasquez (şüpheli), Taylan Bulut (şüpheli), Necip Uysal (kadro dışı), Devrim Şahin (şüpheli), Wilfred Ndidi (şüpheli)

MAÇ ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

Süper Lig’de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Beşiktaş puan tablosunda üst sıralara yaklaşmak isterken, Başakşehir ise sahasında kazanarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

Bu nedenle Başakşehir - Beşiktaş maçı haftanın en kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi gün?

15 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak.

Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.

Başakşehir - Beşiktaş maçı nerede oynanacak?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

Başakşehir - Beşiktaş maçının hakemi kim?

Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.

Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi, hem puan tablosu hem de lig yarışının dengesi açısından kritik önem taşıyor. Muhtemel 11’ler, eksik oyuncular ve hakem kadrosunun netleşmesiyle birlikte futbolseverler karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor.