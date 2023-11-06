Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, rondo çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Yarını izinli geçirecek RAMS Başakşehir, 8 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.