Başakşehir-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 22'nci haftasında bugün Başakşehir evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Avrupa kupalarına katılma yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın VAR hakemi açıklandı.

Zorlu mücadelede VAR koltuğunda Cihan Aydın oturacak. Aydın'ın VAR'da yardımcısı Mehmet Salim Mazlum yapacak.

Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Yardımcı hakemler Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar olurken, dördüncü hakem olarak Muhammet Ali Metoğlu görev yapacak.

NDIDI OYNAMAYACAK

Beşiktaş’ta Başakşehir maçı öncesinde tek eksik Wilfred Ndidi. Babasının cenazesi nedeniyle Nijerya’da bulunan Ndidi’nin karşılaşmaya yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Taylan Bulut’un durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

İki takım, bu mücadeleyle birlikte 39. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 38 maçta taraflar 11’er galibiyet alırken, 16 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig özelinde bakıldığında ise 35 karşılaşmada iki ekibin de 10’ar galibiyeti bulunuyor, 15 maç ise eşitlikle sona erdi. Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında ligde 17 kez sahaya çıkarken yalnızca 3 galibiyet alabildi.