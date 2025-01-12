Başakşehir, bu sezon ligde ilk iç saha yenilgisini yaşadı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

​​​​​​​Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada turuncu-lacivertli ekibin tek golünü 53. dakikada Krzysztof Piatek kaydetti.

Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 42. ve 59. dakikalarda Barış Alper Yılmaz attı.

Bu sonuçla Süper Lig'de 6. yenilgisini yaşayan Başakşehir, 26 puanda kaldı. 16. galibiyetini alan lider Galatasaray ise puanını 50'ye çıkardı.

- Başakşehir, ligde ilk kez sahasında mağlup oldu

RAMS Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de ilk iç saha yenilgisini yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, sahasında çıktığı 9 maçın 4'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı ve 1'inden mağlubiyetle ayrıldı.

- İç sahada Galatasaray'a karşı galibiyet özlemi 7 maça çıktı

RAMS Başakşehir, sahasında Galatasaray ile oynadığı son 7 maçta galibiyet elde edemedi.

Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılı takımı ağırladığı söz konusu 7 karşılaşmada 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Başakşehir, iç sahada Galatasaray'a karşı son galibiyetini 18 Kasım 2017'de 5-1'lik skorla almıştı.

- Piatek, gol sayısını 13'e yükseltti

RAMS Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, bu sezon Süper Lig'de 13. kez gol sevinci yaşadı.

Piatek, ligde bir maçta 3, 2 müsabakada ikişer, 6 karşılaşmada da birer kez fileleri havalandırdı.

29 yaşındaki santrfor, ayrıca UEFA Konferans Ligi ile Türkiye Kupası'nda da 10 gol kaydetti.

Karşılaşmanın 74. dakikasında sarı kart gören Krzysztof Piatek, cezalı duruma düştü. Bu sezon Süper Lig'de 4. kez sarı kart gören Piatek, ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.