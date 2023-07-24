Başakşehir, Burdur kampını tamamladı

Rams Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarının Burdur etabını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Turuncu-lacivertliler bugün İstanbul’a hareket edecek.

Burdur’da, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştiren son idman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, bugün 16.30’da İstanbul’a hareket edecek ve çalışmalarını 27 Temmuz’dan itibaren kulüp tesislerinde sürdürecek.