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Başakşehir, Burdur kampını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 24.07.2023 12:50
  • Giriş: 24.07.2023 12:50
  • Güncelleme: 24.07.2023 12:51
Kaynak: İHA
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Başakşehir, Burdur kampını tamamladı

Rams Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarının Burdur etabını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Turuncu-lacivertliler bugün İstanbul’a hareket edecek.

Burdur’da, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştiren son idman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi. 

Turuncu-lacivertliler, bugün 16.30’da İstanbul’a hareket edecek ve çalışmalarını 27 Temmuz’dan itibaren kulüp tesislerinde sürdürecek. 

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