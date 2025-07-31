Başakşehir, Cherno More’yi 4-0 yenerek 3. tura yükseldi

(İSTANBUL)-Başakşehir, Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk ettiği Cherno More’yi 4-0 yenerek 3. tura yükseldi.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Bulgaristan'ın Cherno More ekibini konuk etti. Fatih Terim Stadı'nda saat 20:45'te başlayan maçı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan hakem Viktor Kopiievskyi yönetti.

Başakşehir, 17. dakikada İvan Brniç, 31. dakikada Miguel Crespo, 36. dakikada Nuno Da Costa ve 80.dakikada Christopher Operi’nin attığı golle Cherno More karşısında 4-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir sahadan 4-0 galip ayrılarak 3. tura yükseldi. Başakşehir, İlk maçı da deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

Başakşehir’in 3. tura rakip, Viking-Koper eşleşmesinin galibi olacak.