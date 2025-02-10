Başakşehir, Davidson’un Qingdao West FC’ye transfer olduğunu duyurdu

Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Davidson’un Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC’ye transfer olduğunu duyurdu.

Başakşehir, ara transfer döneminde kadro planlamasına devam ediyor. Geçtiğimiz sene kış transfer döneminde kadroya dahil edilen Brezilyalı futbolcu Davidson’un Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC’ye transfer olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Davidson Pereira! Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca özveriyle oynayan Davidson da Luz Pereira, Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC kulübüne transfer olmuştur. Davidson’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

33 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli formayla 33’ü Trendyol Süper Lig, 12’si UEFA Konferans Ligi ve Elemeleri, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 48 maçta görev yaparken, 9 gol katkısı sağladı.