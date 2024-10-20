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Başakşehir'de 5 katlı binada yangın

Başakşehir'de, 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güncel
  • 20.10.2024 17:31
  • Giriş: 20.10.2024 17:31
  • Güncelleme: 20.10.2024 17:34
Kaynak: AA
Başakşehir'de 5 katlı binada yangın
Fotoğraf: AA

İstanbul Başakşehir'de 5 katlı binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Altınşehir Mahallesi Kale Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, dumandan etkilenen 10 kişiye ambulansta müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Binada soğutma çalışmaları sürüyor.

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