Başakşehir'de bomba ihbarı: El yapımı patlayıcı madde bulundu

Başakşehir'de bir sanayi sitesinde bomba olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Bomba imha ekiplerince yapılan ilk incelemede bulunan maddenin el yapımı patlayıcı olduğu tespiti yapıldı.

Güncel 15.05.2024 15:42 Giriş: 15.05.2024 15:42

Güncelleme: 15.05.2024 16:34 Kaynak: AA

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