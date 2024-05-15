Başakşehir'de bomba ihbarı: El yapımı patlayıcı madde bulundu
Başakşehir'de bir sanayi sitesinde bomba olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Bomba imha ekiplerince yapılan ilk incelemede bulunan maddenin el yapımı patlayıcı olduğu tespiti yapıldı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, sanayi sitesinin istinat duvarının yağmur giderinde, el yapımı patlayıcı bulundu.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndaki metro istasyonunun çıkışındaki asansörün yan tarafındaki duvarda bulunan bir delikte bombaya benzer madde olduğunu fark eden yurttaşlar, polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, metro istasyonuna inen asansörün yanındaki sanayi sitesinin duvarında su tahliye deliği içerisine konulmuş ve kablosu dışarı sarkmış halde duran şüpheli cisim buldu.
Bomba imha ekiplerince yapılan ilk incelemede bulunan maddenin el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.
Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.