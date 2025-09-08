Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi sona erdi
Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig temsilcisi Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.
Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.
Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa Kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan’a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."
