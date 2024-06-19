Başakşehir'de çocuğunu rehin alan şüpheli tutuklandı

Başakşehir'de çocuğunu rehin alarak pencereden sarkıtan N.F. emniyette yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Başakşehir’de eşiyle tartıştıktan sonra çocuklarını rehin alan şahıs tutuklandı.

Ziya Gökalp Mahallesi, İkbal Sokak'ta dün meydana gelen olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, ivedilikle olay yerine geçildiğinde N.F. isimli şahsın farklı zamanlarda çocuklarını kolundan tutarak apartmanın penceresinden sarkıttığı görülmesi üzerine gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, şahısla yapılan uzun müzakereler neticesinde şüpheli şahıs yakalanmış, çocuk şahıslar herhangi bir olumsuzluğa mahal vermeden muhafaza altına alınmıştır. Yapılan çalışmalarda; şüpheli şahsın nikâhlı eşi ve çocukları ile sabah saatlerinde gezi maksatlı Fatih ilçesine gittikleri, geri dönüş yolunda eşi ile aralarında tartışma yaşandığı, tartışmanın büyümesiyle şahsın evde sinir krizi geçirdiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.