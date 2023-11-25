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Başakşehir'de depoda yangın

Başakşehir'de iş merkezinin bodrum katında spor malzemelerinin bulunduğu depolandığı yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken ölen yada yaralanan olmadı.

Ajans Haberleri
  • 25.11.2023 17:49
  • Giriş: 25.11.2023 17:49
  • Güncelleme: 25.11.2023 17:50
Kaynak: DHA
Başakşehir'de depoda yangın

Yangın, saat 13.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Sanayi Sitesi'nde bulunan iş merkezinin bodrum katında çıktı.

Spor malzemelerinin depolandığı alanda bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden çalışanlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine elen çok sayıda itfaiye ekibi spor malzemelerinin yandığı depoyu kısa sürede söndürdü.

Ekipler duman tahliyesini sürdürürken yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar devam ediyor.  

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