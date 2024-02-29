Başakşehir'de drift yapan sürücüye 39 bin 220 lira ceza kesildi

Başakşehir'de otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 39 bin 220 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, 1. Cadde'de bir sürücünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, 34 BHK 178 plakalı aracı kullandığı belirlenen sürücü Z.B. gözaltına alındı.

Z.B'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 39 bin 220 lira ceza verildi, sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildi.

Sürücü Z.B, "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.