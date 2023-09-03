Başakşehir'de Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı

Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı. Süper Lig ekibi Başakşehir, 3 Ekim 2021 tarihinde göreve getirdiği teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."