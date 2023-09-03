Başakşehir'de Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı
Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Kaynak: DHA
Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı. Süper Lig ekibi Başakşehir, 3 Ekim 2021 tarihinde göreve getirdiği teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."