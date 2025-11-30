Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi eksikler can sıkıyor

Süper Lig’de dün Kasımpaşa ile karşılaşan Başakşehir, mücadelede hem sakatlık hem de disiplin cezalarıyla zorlu bir akşam yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Onur Bulut, ikinci yarının başında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. 53. dakikada kenara gelen Onur’un yerine Ömer Ali Şahiner dahil oldu.

Takım adına bir diğer olumsuz gelişme 55. dakikada yaşandı. Sarı kart gören Jerome Opoku, kart ceza sınırında olduğu için gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Başakşehir adına son darbe ise 75. dakikada geldi. Kırmızı kartla oyun dışı kalan Davie Selke de Fenerbahçe karşılaşmasında görev yapamayacak.

Karşılaşmadan üç önemli eksiyle çıkan Başakşehir, gelecek hafta için kadro planlamasında ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacak.