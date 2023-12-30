Başakşehir'de gözaltındayken kaçmaya çalışan zanlı tutuklandı

İstanbul Başakşehir'de gözaltında bulunduğu sırada polislere saldırarak kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

Başak Mahallesi'nde 21 Aralık'ta denetim yapan polis ekipleri, kimlik kontrolü sırasında "yaralama" ve "tehdit" suçlarından aranması olduğu tespit edilen bir zanlıyı gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen E.A, işlemlerinin devam ettiği sırada polis ekiplerine saldırarak kaçmaya çalıştı.

Şüpheli E.A, polis merkezinin bahçesinde yakalanarak tekrar gözaltına alındı.

Yaşanan arbede sırasında bir polis memuru hafif yaralandı.

Çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin polis merkezinin bahçesinde yakalandığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.