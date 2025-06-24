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Başakşehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 24.06.2025 20:41
  • Giriş: 24.06.2025 20:41
  • Güncelleme: 24.06.2025 20:41
Kaynak: AA
Başakşehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kayabaşı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan Arnavutköy istikametine giden 46 AAP 806 plakalı hafif ticari araç, refüjü aştıktan sonra karşı şeride geçip 35 CEE 886 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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