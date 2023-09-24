Başakşehir'de iş merkezindeki restoranda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
Başakşehir'de 6 katlı iş merkezinin giriş katındaki restoranda çıkan yangın söndürüldü.
Başak Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda üst katlarında kurs merkezi ve düğün salonun bulunduğu 6 katlı iş merkezinin giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle restoran, kurs merkezi ve düğün salonunda bulunanlar, panikle dışarı çıktı.
İş merkezinde mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bazı kişilere olay yerinde bekletilen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.