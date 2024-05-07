Başakşehir'de işçilerin kaldığı yatakhanede yangın

Başakşehir'de inşaat şantiyesindeki yatakhanede yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Başakşehir'de inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü.

Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında konteynerlerde hasar oluştu.