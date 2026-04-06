Başakşehir'de kafede silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Başakşehir’de, kafede oturan Cihan T., yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli olayın ardından kaçarken, saldırıda yaralanan Cihan T.(24) hastaneye kaldırıldı.

Olay, Başakşehir, Mercedes Bulvarı'nda dün akşam saatleri sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, kafede oturan Cihan T.’ye, yüzü maskeli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı.

Saldırı sonrası Cihan T. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Kafe çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, müşteriler de panikle kendini dışarı attı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cihan T.’ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, çevrede önlem alarak kafede inceleme yaptı.

Polis ekipleri saldırı sonrası güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.