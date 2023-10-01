Başakşehir'de kafede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Kaynak: AA
Başakşehir'de, arkadaşının kullandığı motosikletle kafeye gelen şüpheli tarafından silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan kafeye motosikletle gelen 2 şüpheliden birisi içeriye girdi.
Bu sırada kafede oturan Abdurrahman P'ye silahla ateş eden şüpheli, arkadaşının kullandığı motosiklete binerek, olay yerinden kaçtı.
Vücuduna iki kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Abdurrahman P, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polisin, kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.