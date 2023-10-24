Başakşehir'de karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Başakşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şahintepe Mahallesi Kartal Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bir çocuk kardeşiyle sokakta yürüdüğü sırada kaldırımdan karşıya geçmek istedi.

Çocuk, bu sırada yolda bekleyen minibüsün arkasından gelen aracı görmedi. Koşarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada, sokakta ilerleyen araç sürücüsü çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuğun yardımına çevredekiler ve araç sürücüsü koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuğa ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri sürücüyü ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.